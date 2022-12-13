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НовостиОбщество13 декабря 2022 4:07

В Свердловской области завершили поиски женщины, пропавшей в ноябре

Анну Жилинскую разыскивали полицейские и волонтеры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Почти две недели о местонахождении женщины ничего не было известно Фото: vk.com/police_nvk

Почти две недели о местонахождении женщины ничего не было известно Фото: vk.com/police_nvk

В Свердловской области завершили поиски 43-летней Анны Жилинской, пропавшей 30 ноября в селе Тарасково. Женщину разыскивали полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Найдена. Противоправных действий в отношении последней не совершенно. Благодарим всех за активное участие в поисках, - сообщили в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Напомним, в Верхней Пышме завершили поиски 13-летней девочки, пропавшей 12 декабря. Родители забили тревогу, когда она не вернулась из школы.