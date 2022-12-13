В детскую поликлинику №13 Екатеринбурга привезли новые аппараты для электротерапии

Использовать оборудование будут в рамках программы амбулаторной реабилитации детей с нарушениями речи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детскую поликлинику №13 Екатеринбурга привезли два новых аппарата для электротерапии. Они необходимы для пациентов, которым требуется вернуть утраченные речевые навыки, координацию движений и равновесия.

- Мы планируем использовать оборудование в рамках программы амбулаторной реабилитации детей с нарушениями речи, - рассказала заведующая отделением реабилитации ДГП №13 Наталья Сосновских. - За 20 минут стандартного сеанса от рецепторов языка поступает более 20 тысяч нервных импульсов, активирующих ядра ствола мозга. Они воздействуют на проблемные участки и восстанавливают их работу.

На оборудование потратили около миллиона рублей. Деньги выделил территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС).