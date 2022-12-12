В Екатеринбурге рецидивиста осудили за кражу в табачном магазине

Суд назначил Александру Поваляеву наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Екатеринбурга осудили за кражу в табачном магазине. 22-летнего Александра Поваляева признали виновным в хищении 148 позиций товара лавки.

В августе этого года молодой человек вместе с сообщниками при полощи молотка разбил стекло и проник в табачный магазин. Чтобы Поваляева не узнали, он натянул себе на лицо футболку.

- Пользуясь отсутствием сотрудников магазина, Поваляев и неустановленные лица похитили 148 различных позиций товара: табачную продукцию, испарители, зажигалки, газированную воду и прочее, а также денежные средства из ящика для хранения денег, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ущерб кражи составил больше 107 тысяч рублей. А похищенные товары преступник продал прохожим.

Подобное преступление свердловчанин совершал не первый раз. Рецидив преступления в суде признали отягчающим обстоятельством. Суд назначил Александру Поваляеву наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.