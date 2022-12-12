В Верхней Пышме пропала 13-летняя девочка с зеленым рюкзаком

Поисками подростка занимаются сотрудники полиции и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме пропала 13-летняя девочка Малика Пахрутдинова. Ее поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

На момент пропажи Малика была одета в пуховик с капюшоном розового цвета, черные штаны и розовые ботинки. С собой у подростка был зеленый рюкзак.

Особые приметы:

Рост: 150 см

Телосложение: худощавое

Цвет волос: светло-русый

Цвет глаз: светло-карий

Поисками пропавшей занимается Муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Если вы заметите девочку, то сообщите об этом координатору поиска Игорю по номеру 89623165542 или руководителю отряда Наталье по номеру 89000440220.

ПСО «Прорыв»

Напомним, ранее мы писали о пропавшем в Екатеринбурге 54-летнем Илье Чечерине. О его местонахождении ничего неизвестно с 8 декабря. Последний раз его видели в районе ЖБИ. Его поисками также занимается поисковый отряд «Прорыв».