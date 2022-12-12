Сбербанк профинансировал строительство ЖК в Екатеринбурге

Сбербанк вложил в проект больше 7 миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк профинансировал строительство трех первых линий ЖК «Депо» на Старой Сортировке Екатеринбурга. Всего компания предоставила застройщику «Брусника» 7,3 миллиарда рублей. Жилые дома появятся на месте завода «Электротанс».

Квартал «Депо» построят в железнодорожном районе Екатеринбурга в границах улиц Пехотинцев — Таватуйская — Сортировочная — Новая. Его общая площадь составит 280 тысяч квадратных метров. Планируется возведение семи жилых домов и детского сада на 300 мест. Помимо строительства ЖК «Брусника» также облагородит прилегающие территории.

- С привлечением средств банка мы переосмыслим территорию бывшего завода. На его месте появится современный среднеэтажный квартал с пешеходным бульваром и площадью, тихими соседскими улицами, закрытыми многофункциональными дворами, - отметила директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталья Лушникова.

В прошлом году компания уже получала в Сбербанке кредит в размере 1,3 миллиардов рублей на приобретение этого земельного участка для строительства.