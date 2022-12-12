В Екатеринбурге за несколько дней сотрудники ГИБДД выявили 113 нарушений у таксистов

За три дня сотрудники ГИБДД выявили 113 нарушений у таксистов. Фото: ГИБДД Екатеринбург

С 7 по 9 декабря сотрудники ГИБДД провели массовые проверки таксистов в Екатеринбурге. За эти дни им удалось выявить 113 нарушений.

Зачастую водители такси перевозили пассажиров с не пристегнутым ремнем или же не пристегивались сами. Таких случаев было всего 27.

- К административной ответственности за управление транспортным средством с техническими неисправностями привлечено 17 водителей, добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

У 25 водителей не было обязательного страхования. За это их привлекли к административной ответственности. Также у 19 таксистов отсутствовали документы на право управления автомобиля.Среди таксистов-нарушителей 10 иностранных граждан, которых позже доставили в отделы полиции. Там проверили законность их пребывания в России.

Напомним, что с начала года было зарегистрировано 81 ДТП с участием таксистов, в которых два человека погибли и 113 человек получили травмы. Чаще всего виновниками столкновений становятся водители такси.