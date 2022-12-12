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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 17:53

В Екатеринбурге 25-летний парень напал с ножом на случайного прохожего

Ссора мужчин быстро переросла в поножовщину, пострадавшего увезли в больницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летний молодой человек ударил ножом 32-летнего прохожего, с которым у него произошел конфликт. Инцидент произошел во дворе одного из домов в Октябрьском районе. Ссора мужчин быстро переросла в поножовщину, пострадавшего увезли в больницу.

- Потерпевшего бригадой скорой доставили в лечебное учреждение с проникающим ранением брюшной полости. Злоумышленником оказался безработный местный житель. Задержанный дал признательные показания, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, ранее в Красноуфимске 43-летняя женщина зарезала своего сожителя во время бытовой ссоры. Трагедия произошла ранним утром 11 декабря, в это время экипажу Росгвардии на дежурстве поступил сигнал о поножовщине в квартире дома на улице Ясной.