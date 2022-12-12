Вратаря хоккейного клуба «Автомобилист» признали лучшим голкипером 15-й недели в КХЛ

Игорь Бобков получает такой приз во второй раз в сезоне. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Вратаря хоккейного клуба «Автомобилист» Игоря Бобкова признали лучшим голкипером 15-й недели в КХЛ. Специальная комиссия турнира руководствовалась статистическими данными выступлений, а также аналитической оценкой матчей.

- Лучшим вратарем в третий раз в карьере и во второй раз в сезоне признан голкипер «Автомобилиста» Игорь Бобков, одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Бобкова был нанесен 71 бросок (35,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,18%, - отметили в пресс-службе команды.

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига присудила награду «Защитник месяца» игроку уральского клуба «Автомобилист» Нику Эберту. Для американского легионера это первая подобная награда в карьере.