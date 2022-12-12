Екатеринбургский повар пришел на кастинг кулинарного шоу на «Пятнице!»

Сергей Павлов пришел на кастинг «Битвы шефов». Фото: телеканал «Пятница!»

Повар из Екатеринбурга решил побороться на шоу от телеканала «Пятница!». Сергей Павлов пришел на кастинг «Битвы шефов», где Константин Ивлев и Ренат Агзамов соревнуются между собой за звание лучшего повара страны.

- В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок, - рассказали в пресс-службе телеканала.

В новом выпуске появится екатеринбургский повар Сергей. Мужчине 33 года. И он уже 15 лет работает в ресторанном бизнесе. На кастинг в шоу уралец принес рулет из кролика. Если ему удастся покорить шефов, то он окажется в одной из команд и поборется за победу.

Ранее юный екатеринбуржец покорял другое шоу федерального телеканала. Восьмилетний Тимофей Гринько пришел на «Вундеркинды». Там он профессионально исполнил танец в стиле крамп.