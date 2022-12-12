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НовостиОбщество12 декабря 2022 16:26

В Кировграде горожане несколько лет жили в доме, подлежащему сносу

Прокуратура помогла свердловчанам защитить свои жилищные права
Дарья ЧИПУРИНА
В Кировграде горожане спустя несколько лет получат новое жилье

В Кировграде горожане спустя несколько лет получат новое жилье

Фото: Иван Макеев

В Кировграде горожане спустя несколько лет получат новое жилье. До этого они пять лет жили в доме, подлежащему сносу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- На территории городского округа Верхний Тагил расположено 10 многоквартирных жилых домов, которые признаны аварийными и подлежащими сносу, из них пять жилых домов, в которых проживает 36 человек, признаны аварийными после 1 января 2017 года, - прокомментировали в ведомстве.

Эти дома не включили в региональную адресную программу. Однако один из домов признан аварийным еще пять лет назад, а пара домов два года назад. Администрация не приняла какие-либо меры по расселению жителей.

Прокуратура выявили эти нарушения, поэтому главе городского округа было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. На данный момент эти дома, признанные аварийными, включили в муниципальную адресную программу, а также были назначены сроки расселения горожан до 31 декабря 2024 года.