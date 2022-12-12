Профессору УрФУ Владимиру Базарному присвоили почетное звание

Труд научного сотрудника отметил Президент России Владимир Путин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессору Уральского федерального университета Владимиру Базарному присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Труд научного сотрудника отметил Президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

- Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Базарному Владимиру Викторовичу, - говорится в указе.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге, возле ОКБ № 1 появится сквер имени хирурга Юрия Мансурова, скончавшегося в июне 2020 года от коронавируса.

- Юрий Мансуров действительно уникальный хирург, который не жалел себя, и по сути сгорел на работе в коронавирусном огне спасая человеческие жизни, поэтому заслуживает чтобы его имя на веки сохранилось в памяти горожан, - написал на своей странице во «ВКонтакте» депутат гордумы Дмитрий Сергин.