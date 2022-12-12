Лучшим молодым учителем Свердловской области стал житель Нижнего Тагила

Победителя конкурса поздравил глава города Владислав Пинаев. Фото: администрация Нижнего Тагила

Лучшим молодым учителем Свердловской области назвали жителя Нижнего Тагила. Владислав Пинаев лично поздравил преподавателя математики школы №3 Якова Лукьянеца, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

21-летний учитель прошел очный этап на базе «Хрустальная». Он продемонстрировал фрагмент своего урока геометрии и участвовал в дебатах. Мужчина также представил свою методику изучения геометрии.

- Мне пришла идея вывода теоремы о сумме углов треугольников через практическое занятие, когда дети посредством бумажной модели и ножниц самостоятельно выводят теорему и получают развернутый угол, - поделился Яков Лукьянец.

Коллеги мужчины отмечают, что ученики хорошо отзываются на такой подход учителя. Такое преподавание позволяет усваивать материал лучше, поскольку уроки становятся нескучными и понятными.

С победой в конкурсе свердловчанина поздравил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, именно такие учителя позволяют раскрыть таланты и способности детей.