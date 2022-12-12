В момент происшествия в салоне находились 10 человек. Фото: паблик Вконтакте "Сила Березовского в людях"

Под Екатеринбургом автобус с пассажирами в салоне врезался в дерево. По предварительным данным, водитель общественного транспорта хотел уйти от столкновения с легковушкой, из-за чего не справился с управлением и съехал с дороги.

- Инцидент произошел на маршруте № 166. Водитель, пытаясь избежать аварии, резко выкрутил руль, из-за чего потерял контроль над машиной и вылетел с трассы, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В момент происшествия в салоне находились 10 человек, они не пострадали, вскоре их отправили в пункт назначения другими машинами общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге водитель грузовика ISUZU, сдавая назад, сбил мать с двумя детьми, которые пытались перейти дорогу. Инцидент произошел днем 12 декабря около дома № 197, на улице Суходольской.