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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:25

В Невьянске женщине-инвалиду предоставили благоустроенную квартиру

В этом свердловчанке помогла прокуратура
Дарья ЧИПУРИНА
На данный момент женщине-инвалиду передали квартиру

На данный момент женщине-инвалиду передали квартиру

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Невьянске женщине-инвалиду дали благоустроенную квартиру. Это случилось после вмешательства прокуратуры.

В апреле этого года женщина, имеющая вторую группу инвалидности, была исключена из внеочередного списка граждан, нуждающихся в жилье.

- Вышеуказанное постановление издано администрацией муниципалитета в связи с тем, что заболевание жителя Невьянска не вошло в перечень заболеваний, предоставляющих право состоять во внеочередном списке на жилье в новой редакции, - рассказали в пресс-службе прокуратур Свердловской области.

Однако заболевание свердловчанки как раз входило в перечень болезней, поскольку еще в мае 2008 года женщину поставили на жилищный учет. Это было до обновления перечня. Прокуратура нашла нарушения. А незаконное постановление администрации города было отменено. На данный момент женщине-инвалиду передали квартиру.