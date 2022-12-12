На проект нового здания филармонии Екатеринбурга в 2023 году потратят 150 миллионов

Изначально планировалось, что новая филармония будет выглядеть так. Фото: архитектурное бюро Zaha Hadid

Екатеринбург продолжает готовиться к строительству нового здания филармонии. Для этого летом 2020 года уже снесли пятиэтажный дом рядом со старым зданием филармонии. Но с тех пор строительные работы так и не начались. Сегодня, 12 декабря, мэр Алексей Орлов рассказал о том, что проект не остановлен.

- В бюджет Свердловской области на 2023 год заложены первые 150 миллионов рублей на проектирование нового здания филармонии, - объявил Алексей Орлов на встрече с руководителями уральских СМИ.

Глава города также отметил, что проект нужен в том числе и для того, чтобы можно было получить федеральную поддержку для возведения нового здания.

Изначально планировалось, что филармония будет построена по проекту британского архитектурного бюро Zaha Hadid. Но весной компания ушла из России.