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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:42

В 2023 году начнут строительство нового зала Свердловской филармонии

По словам градоначальника, на эти цели в бюджете заложено 150 миллионов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам градоначальника, на эти цели в бюджете заложено 150 миллионов рублей

По словам градоначальника, на эти цели в бюджете заложено 150 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году запланировано строительство нового зала Свердловской филармонии, такие сроки обозначил глава уральской столицы Алексей Орлов.

По словам градоначальника, на эти цели в бюджете заложено 150 миллионов рублей: эти деньги пойдут на проектирование здания.

Напомним, ранее стало известно, что детскую филармонию в центре Екатеринбурга отреставрируют. Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на проект реставрации Дома купцов Яковлевых-Борчанинова.