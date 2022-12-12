В 2023 году начнут строительство нового зала Свердловской филармонии

По словам градоначальника, на эти цели в бюджете заложено 150 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году запланировано строительство нового зала Свердловской филармонии, такие сроки обозначил глава уральской столицы Алексей Орлов.

По словам градоначальника, на эти цели в бюджете заложено 150 миллионов рублей: эти деньги пойдут на проектирование здания.

Напомним, ранее стало известно, что детскую филармонию в центре Екатеринбурга отреставрируют. Управление госэкспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на проект реставрации Дома купцов Яковлевых-Борчанинова.