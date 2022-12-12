В Екатеринбурге к 300-летию города изобрели фирменный бургер

Подаваться гамбургер будет с гарниром из картофеля по-деревенски Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

У Екатеринбурга есть свой международный аэропорт, свой метрополитен, а теперь есть и свой собственный гамбургер, назвали "Бургер-Екатеринбургер". Его придумали и приготовили в ресторане «Корова» и продемонстрировали сегодня журналистам на мероприятии, где обсуждалось празднование 300-летия Екатеринбурга.

- Котлета сделана из мраморной говядины и свинины, так как традиционно на Урале говядину и свинину смешивают, - рассказала директор ресторана Ольга Рычкова. - Также в состав входит салат. Для пикантности мы добавили можжевеловый соус с лесными ягодами.

Подаваться гамбургер будет с гарниром из картофеля по-деревенски. Верхнюю булочку украсит логотип 300-летия Екатеринбурга. Стоить один такой гамбургер будет около 500 рублей.