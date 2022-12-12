Свердловский омбудсмен объяснила отправку на СВО обвиненного в коррупции десантника

Евгений Тетерин занимается вопросами правозащиты мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова объяснила, почему отправила в качестве своего представителя на Украину главу Союза десантников Урала Евгения Тетерина. Она заявила во время пресс-конференции, что другой кандидатуры не было.

- Для нашего сопровождения нужно выделять спецназ. А Евгений Павлович ездит сам, без спецназа, - отметила омбудсмен.

Мерзлякова подчеркнула, что многодетных отцов отправляет обратно именно Тетерин. Также он решает вопросы правозащиты мобилизованных. По ее словам, другим в зоне спецоперации этим некогда заниматься. Омбудсмен подчеркнула, что советовалась с московскими судьями по отправке Тетерина на Украину.

При этом она добавила, что главный десантник Урала в январе будет занят в судебных процессах. Омбудсмен ищет человека, который будет представлять ее на Украине.

Ранее стало известно, что Тетерин оправился в зону проведения спецоперации на Украине. Из-за этого он не смог присутствовать на заседании суда 7 декабря. Заседание перенесли на 29 число. Десантника обвиняют в пособничестве в передаче взятки.