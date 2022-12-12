В мэрии Екатеринбурга придумали способ привлечения инвестиций на юбилей

К юбилею города в Екатеринбурге реализуют много интересных идей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга придумали способ привлечь инвестиции городских компаний на юбилей города, который отметят в 2023 году. Об этом рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

- У нас есть много готовых проектов, которые находятся в листе ожидания. Появляются бюджетные возможности, соответственно, мы заходим в этот проект. Сейчас работаем с бизнесом. Вот есть готовая проектно-сметная документация. Хотите оставить свое имя на многие годы вперед, пожалуйста.

Конкретика по таким вопросам будет обсуждаться на следующей недели в администрации города.

Отметим, что 12 декабря мэрия города частично раскрыла информацию о программе празднования юбилея Екатеринбурга. Также на юбилей города в центре Екатеринбурга заложат новую капсулу времени, которую вскроют в 2073 году.

- Торжественная церемония закладки капсулы состоится в историческом сквере 19 августа 2023 года, - рассказали представители мэрии города.