Власти Екатеринбурга откроют сайт, посвященный 300-летию города

Первая версия сайта начнет работу к концу декабря Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

В конце декабря в Екатеринбурге откроется новый сайт про город. Он будет посвящен грядущему 300-летию уральской столицы. Сегодня, 12 декабря, его представил редакторам ключевых СМИ Урала мэр Алексей Орлов.

- Этот ресурс должен стать главной площадкой по продвижению празднования 300-летия Екатеринбурга как внутри самого города, так и далеко за его пределами, - рассказал Алексей Орлов. - Надеюсь, что ресурс станет полезным сервисом, где журналисты, жители и гости города смогут получать всю необходимую информацию о нашем большом юбилее и исторических вехах столицы Урала. На сайте будет несколько разделов. Среди них «Афиша», «Спецпроекты» и «Туристам». В «Афише», например, можно будет найти полный список всех событий, приуроченных к 300-летию города. У сайта будет и мобильная версия с возможностью непрерывного скроллинга. Полноценно сайт заработает к марту 2023 года.