В Екатеринбурге грузовик сбил двухлетнюю девочку

Девочку увезли в больницу с ушибом ноги. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель грузовика ISUZU, сдавая назад, сбил мать с двумя детьми, которые пытались перейти дорогу. Инцидент произошел днем 12 декабря около дома № 197, на улице Суходольской.

В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка, с ушибом ноги она доставлена в больницу. Установлено, что мама вместе с двумя детьми шла в магазин, увидев движущийся задним ходом автомобиль, не придала этому значения, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем большегруза сидел 36-летний мужчина, он рассказал, что ехал к магазину для разгрузки, не заметил пешеходов и совершил наезд.

- Инспекторы ГИБДД на месте провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения – трезв, ремнем безопасности пристегнут, к административной ответственности привлекался 14 раз, - добавили в ведомстве.