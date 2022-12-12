Во время празднования 300-летия Екатеринбурга будет заложена капсула времени

Торжественная церемония закладки капсулы состоится в историческом сквере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время празднования 300-летия города будет заложена капсула времени, в которой оставят послание потомкам. Планируется, что вскроют ее через 50 лет: в 2073 году.

- Торжественная церемония закладки капсулы состоится в Историческом сквере. 19 августа 2023 года, - сообщили во время презентации сайта к 300-летию Екатеринбурга.

Напомним, ранее на территории горнолыжного курорта «Шерегеш» заложили капсулу времени с посланием потомкам. На торжественной церемонии присутствовали представители «УГМК-Застройщик», администрации Таштагольского района и Шерегешского городского поселения и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Место расположения капсулы времени будет отмечено памятным знаком с датой начала строительства первого этапа проекта СТК «Шерегеш», - говорится в сообщении девелопера.