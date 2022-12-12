Социальная догазификация предполагает бесплатное проведение газораспределительной сети к границам участка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области подали 55 тысяч заявлений на газификацию частных домов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- До 2024 года в соответствии с утвержденной губернатором программой предусмотрено создание технической возможности для подключения газа к еще 66,7 тысячи домов, - говорится в сообщении.

Сейчас идет строительство 767 газопроводов общей длиной в 363 километра. Социальная догазификация предполагает бесплатное проведение газораспределительной сети к границам участка. За свой счет уральцы только покупают и ставят оборудование. Но даже на это есть льготы.

Подать заявку на догазификацию можно через портал госуслуг, на портале Единого оператора газификации и в офисах газораспределительных организаций на территории.