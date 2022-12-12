Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал до 4 февраля 2023 года фигуранта дела о избиении до смерти. Вечером 3 декабря на улице Татищева был обнаружен труп 32-летнего мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Никто труп из автомобиля не выбрасывал. Гражданин Ниязов 1990 г.р встретился с цыганом, чтобы приобрести наркотики. Вероятно, не захотел платить ему. Завязалась драка. Цыган его там на месте и избил, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда, обвинение предъявлено 39-летнему Рустаму Морозовских. В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать ход расследования позже.