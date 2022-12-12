В Екатеринбурге мужчина оставил многоэтажку без интернета, срезав 85 метров кабеля

Ущерб, причиненный провайдеру, составил порядка 20 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 35-летний мужчина оставил целую многоэтажку без интернета, срезав 85 метров кабеля. Злоумышленник проник в дом на улице Железнодорожников. Заявление о хищении провода поступило в полицию еще в середине августа этого года.

- Ущерб, причиненный провайдеру, составил порядка 20 тысяч рублей. Задержанного доставили в отделение для разбирательства и установления личности. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина во всем признался, по предварительным данным, он сбыл похищенное скупщикам за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас злоумышленника проверяют на причастность к иным аналогичным эпизодам.