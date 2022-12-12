На «Екатеринбург-Арене» сотрудники МЧС провели тактические учения

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В уральской столице сотрудники МЧС провели тактические учения на «Екатеринбург-Арене», таким образом спасатели готовятся к обеспечению безопасности во время Международных студенческих игр, которые пройдут в августе 2023 года.

- «Екатеринбург-Арена» также выбран объектом универсиады, на котором пройдут легкоатлетические виды спорта. Так, на ее территории прошли учения с решением задач по тушению условного пожара, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Во время тренировки пожарные отработали план действий при разведке в здании, спасение и эвакуацию пострадавших, а также условное тушение пожара.

- В рамках данных учений все цели и задачи, поставленные подразделениям, были выполнены и отработаны, - добавили в пресс-службе ведомстве.