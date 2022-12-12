Труп был найден вечером 3 декабря на улице Татищева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге раскрыли убийство мужчины, тело которого выбросили на ВИЗе. Труп был обнаружен вечером 3 декабря на улице Татищева. Суд отправил фигуранта уголовного дела в СИЗО.

- Убийство раскрыто, предполагаемый преступник задержаны. Верх-Исетский суд рассмотрел ходатайство следствия и арестовал обвиняемого, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось. В пресс-службе Верх-Исетского суда не ответили на звонок корреспондента.

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