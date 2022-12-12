Росгвардейцы задержали и доставили подозреваемую в дежурную часть полиции для разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 43-летняя женщина зарезала своего сожителя во время бытовой ссоры. Трагедия произошла ранним утром 11 декабря, в это время экипажу Росгвардии на дежурстве поступил сигнал о поножовщине в квартире дома на улице Ясной.

По данным пресс-службы Росгвардии по Свердловской области, к силовикам обратилась 22-летняя дочь пострадавшего и рассказала, что во время конфликта женщина схватилась за нож. Прибывшие на место медики госпитализировали его.

- Через непродолжительное время 45-летний потерпевший, несмотря на оказанную ему помощь, скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - добавили в региональном СУ СКР.

Росгвардейцы задержали и доставили подозреваемую в дежурную часть полиции для разбирательства.