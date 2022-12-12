В Екатеринбурге задержали студента с кокаином и гашишем

Студента задержали за употребление наркотиков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 23-летнего студента, у которого при себе были кокаин, гашиш и каннабис. Об этом сообщает городское УМВД.

Задержание произошло 8 декабря на улице Цвиллинга, 48. Полицейские обратили внимание на гражданина при отработке оперативной информации.

- В результате при личном досмотре у прохожего было обнаружено несколько свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, - говорится в сообщении УМВД.

Экспертиза показала, что у студента при себе было 0,49 грамма кокаина, 0,47 гашиша, 1,49 и 2,89 каннабиса. Молодого человека доставили в дежурную часть. По предварительным данным, подозреваемый купил наркотики, чтобы сбывать их через закладки на территории города.

Студента задержали в административном порядке по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).