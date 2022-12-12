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НовостиНа здоровье12 декабря 2022 10:55

Врач назвал тягу к сладкому опасным симптомом

Нужно отрегулировать режим питания
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Из сладкого диетолог посоветовала покупать только темный шоколад

Из сладкого диетолог посоветовала покупать только темный шоколад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач диетолог Елена Соломатина рассказала, что тяга к сладкому может говорить не только о недостатке положительных эмоций, но и быть признаком сахарного диабета второго типа, либо преддиабетического состояния. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Также желание перекусить шоколадом или конфетами часто возникает у людей с проблемами лишнего веса или же с неправильным режимом питания. У таких людей энергия не поступает в клетки, поэтому им хочется есть больше сахара, которого требует мозг.

- Возникает гипогликемия, то есть пик сахара, а потом провал. Люди едят много высокоуглеродной пищи, не компенсируя клетчаткой, белком, - рассказывает врач.

Диетолог посоветовала есть только темный шоколад в умеренных количествах, так как он полезен для профилактики заболеваний сосудов и улучшает кровообращение.