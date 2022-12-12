Авиакомпания «Ширак Авиа» запустила рейсы из Кольцово в Ереван

В столицу Армении сегодня из Кольцово выполняется семь рейсов в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Ширак Авиа» 12 декабря запустила рейсы из Кольцово в Ереван. Полеты запланированы один раз в неделю по понедельникам. С 29 декабря добавится второй рейс - по четвергам. Об этом сообщает пресс-служба Кольцово.

- В столицу Армении сегодня из Кольцово выполняется семь рейсов в неделю силами четырех авиакомпаний, - добавили в авиагавани.

По данным екатеринбургского аэропорта, за 11 месяцев 2022 года в Ереван было отправлено около 44 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее мы писали, что самолеты авиакомпании FlyOne Armenia начали выполнять полеты из Екатеринбурга в Ереван и обратно. Первый лайнер Airbus A319 вылетел из Кольцово в столицу Армении 19 октября.