«Атомстройкомплекс» реконструировал две прицентральные улицы Екатеринбурга

Участки улиц в районе южного автовокзала преобразили летом этого года. Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Компания «Атомстройкомплекс» выполнила реконструкцию двух прицентральных улиц Екатеринбурга. Заказчиком работ выступила администрация города. В рамках контракта компания «Атомстройкомплекс» выполнила полномасштабную перестройку двух улиц в районе Южного Автовокзала: это отрезок улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участок улицы Айвазовского от Московской до Авиационной. Проект был реализован в летний сезон 2022 года.

В рамках этих работ выполнен целый комплекс мероприятий: расширена проезжая часть с возможностью правого поворота на улицу Московская, проведено устройство наружного освещения, выполнена реконструкция и установка светофорных объектов, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, велопарковок). Обустроена велодорожка, пешеходные тротуары, проведено озеленение территории – уложен рулонный газон и высажены деревья. При этом в проекте реализовали не только посадку новых деревьев, но и сохранение ранее посаженных кустов сирени.

Улицы приобрели современный вид. Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

– Основная сложность при строительстве улиц заключается в том, что по ним проходят инженерные артерии города – например, кабельные линии, питающие близлежащие дома, – рассказывает руководитель проекта компании «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова. – Их расположение обязательно учитывается в проекте реконструкции, чтобы сохранить целостность инженерных сетей. Мы с этой задачей справились.

Разработку проектной документации «Атомстройкомплекс» выполнил по своей инициативе и за свой счет – это позволило ускорить включение улиц в муниципальную программу и быстрее приступить к строительным работам. Компания на протяжении многих лет возводит в районе Южного Автовокзала современные жилые кварталы – ЖК «Апельсин», ЖК «LIVE», а также «Нескучный сад» и заинтересована в комплексном развитии городской среды. Глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев уверен, что такая практика – объединение усилий застройщиков и власти – может стать драйвером комплексного развития города:

– Нам нужна программа по строительству на 5-10 лет, которая бы объединила планы застройщиков по возведению жилья с планами органов власти по строительству инфраструктуры, – считает Валерий Ананьев. – Она позволит консолидировать все источники бюджетирования, включая альтернативные модели финансирования, такие как ГЧП, и составить очередность строительства школ, садиков, дорог в районах, где сосредоточены проекты многих застройщиков. Такой подход обеспечит комплексное развитие территорий, а главное сделает сроки строительства инфраструктуры прозрачными для всех участников градостроительного процесса.