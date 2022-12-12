В школе на Вторчермете отменили занятия из-за прорыва трубы

Занятия в школе были отменены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе № 61 на Вторчермете произошла коммунальная авария. На одном из этажей случился прорыв батареи, и кипяток залил коридор школы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама одной из учениц.

- Один из учеников начальной школы во время перемены решил развлечься и прыгнул на батарею. Она треснула, ее тут же прорвало, а в коридор хлынул кипяток. Как рассказала дочка, воды было много, и в коридоре виднелся пар. После этого в школе была эвакуация. Занятия на сегодня отменили. В самой школе теперь нет отопления, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама школьницы Юлия.

В самой школе № 61 отмечают, что потопа не было. Однако факт произошедшего все же подтвердили.

- Потопа в школе не было. Была авария. Занятия сегодня отменены, -рассказали «КП-Екатеринбург» в школе № 61.

Пострадавших из-за аварии в школе не было. Сейчас дети разошлись по домам.