«Гортранс» Екатеринбурга спустя 8 лет выплатил 50 тысяч бабушке, которая упала в трамвае

Пенсионерка стояла на средней площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Гортранс» выплатил 76-летней бабушке 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Пенсионерка упала в трамвае еще в 2014 году. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

ДТП произошло в 17 мая 2014 года напротив дома № 28 по улице Белореченская. Водитель трамвая №1 ехал по Белореченской в сторону улицы Шаумяна. Он резко затормозил. Из-за этого бабушка, стоявшая на средней площадке, упала.

- Женщина не удержалась за поручень и упала на пол, спиной вперед. В результате ДТП последняя получила вред здоровью в виде повреждения связок шейного отдела позвоночника, ушиба правого и левого локтевого суставов, ушиба мягких тканей левой лопатки, - говорится в сообщении прокуратуры.

Бабушка страдала от болей в позвоночнике, тазобедренном суставе и переживала за свое здоровье. Прокуратура направила иск о взыскании с ЕМУП «Гортранс» в пользу пенсионерки компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования частично и взыскал 50 тысяч рублей. Деньги бабушке уже выплачены.