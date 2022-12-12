В Краснотурьинске заканчивают строить мусоросортировочный комплекс

Завершены пусконаладочные работы 11 конвейеров для первичной сортировки отходов . Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Краснотурьинске заканчивается строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 129 тысяч тонн в год. Его введут в эксплуатацию во втором квартале 2023 года, сообщает департамент информационной политики региона.

- В ноябре на мусоросортировочном комплексе приступили к пуско-наладочным работам смонтированного оборудования, которое, к слову, полностью отечественного производства, - говорится в сообщении.

При этом часть оборудования уже прошла тестовые испытания. Завершены пусконаладочные работы 11 конвейеров для первичной сортировки отходов и пресс-компактора, который прессует мусор в кипы. Для испытаний на площадку привезли 3,5 тонны ПЭТ-бутылок. Их после сортировки и прессовки отправят на предприятия, занимающиеся утилизацией пластика.

Кроме того, на объекте закончили устройство дорог и тротуаров. До конца 2022 года рабочие должны завершить монтаж ограждения территории, пусконаладочные работы оборудования, монтаж подводящих сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого идет стройка комплекса по компостированию. Его мощность будет достигать 50 тысяч тонн в год. Уже завершены все фундаментные работы. Готовность проекта находится на отметке в 50%. Завершить строительство должны в октябре 2023 года.