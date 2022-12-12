Уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о смерти пятого мобилизованного в Елани

Так выглядел палаточный городок для части мобилизованных в Еланском гарнизоне осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня, 12 декабря, ответила на вопрос о том, сколько всего погибло мобилизованных в Еланском гарнизоне. В частности на прошлой неделе сообщалось, что в учебном центре скончался мужчина. Смерть наступила еще в ноябре, но известно о ней якобы стало только сейчас. Информацию об этом сообщал депутат Госдумы Максим Иванов. Татьяна Мерзлякова опровергла эту информацию.

- Мы с военным прокурором Елани на связи, - сказала Татьяна Мерзлякова. - Да, четверо человек в Елани ушло из жизни. Но последнего случая не было. Возможно, речь о Чебаркульском гарнизоне, о мальчике из Миасса. Но в Елани никто пятый не погиб.

Ранее журналисты «Комсомолки» подробно рассказывали о жизни мобилизованных в Еланском гарнизоне.