32 класса в школах города закрыты на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2,5 раза выросло количество классов, закрытых на карантин из-за случаев заболевания ОРВИ. По данным администрации города, на 12 декабря на домашние обучение отправлены 32 класса. В них болеют 1167 учеников. Неделю назад на карантин было закрыто 42 класса и болело только 419 школьников.

В садиках ситуация не намного лучше. На 12 декабря на карантин закрыта 61 группа в 46 дошкольных учреждениях. В дошкольных учреждениях болеют 585 воспитанников. В прошлый понедельник на карантин было закрыто 57 групп в 47 детсадах.

Напомним, что ранее мы писали, что в Свердловской области за неделю с 28 ноября по 4 декабря зарегистрировано 46 326 случаев ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня на 39,7%.