В Свердловской области демобилизовали 580 человек

Татьяна Мерзлякова рассказала о работе по защите прав мобилизованных граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 декабря, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о том, как проходит работа по демобилизации людей, призванных по частичной мобилизации, но имеющих право на отсрочку.

- Я впервые называю эту цифру. Демобилизовано 580 человек из Свердловской области. Это первая и вторая призывная комиссия, - сказала Татьяна Мерзлякова.

Также уполномоченная по правам человека рассказала, что даже если мужчина, имеющий право на отсрочку, оказался в зоне проведения СВО, его все равно возвращают домой.