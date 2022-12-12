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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:18

В Свердловской области демобилизовали 580 человек

Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Татьяна Мерзлякова рассказала о работе по защите прав мобилизованных граждан

Татьяна Мерзлякова рассказала о работе по защите прав мобилизованных граждан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 декабря, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о том, как проходит работа по демобилизации людей, призванных по частичной мобилизации, но имеющих право на отсрочку.

- Я впервые называю эту цифру. Демобилизовано 580 человек из Свердловской области. Это первая и вторая призывная комиссия, - сказала Татьяна Мерзлякова.

Также уполномоченная по правам человека рассказала, что даже если мужчина, имеющий право на отсрочку, оказался в зоне проведения СВО, его все равно возвращают домой.