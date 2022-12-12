Жителя Краснодарского края задержали в Кольцово за курение в самолете

Транспортные полицейские доставили авиадебошира в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» рано утром 9 декабря поступило сообщение, что к приземлившемуся самолету из Сочи требуется наряд полиции. Один из пассажиров нарушал общественный порядок.

- Сотрудники транспортной полиции аэропорта, прибывшие к прибывшему рейсу установили и задержали жителя Краснодарского края, 1982 года рождения, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Выяснилось, что мужчина во время полета курил сигареты в туалетной комнате воздушного судна. Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть в Кольцово.

На мужчину составили два протокола по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что запрет на курение на борту самолета - необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров.