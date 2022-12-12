В Екатеринбурге продают пентхаус в стиле барокко за 39 млн рублей

Высота потолков достигает пяти метров. Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

В Екатеринбурге выставил и на продажу пентхаус в в апарт-комплексе «Огни Екатеринбурга» на Белинского, 108. За квартиру в стиле барокко площадью 153 квадратных метра просят 39 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

Пентхаус располагается на 23 этаже. Высота потолков достигает пяти метров. В одной части квартиры находятся гостиная, кухня и обеденная зоны, а в другой – две спальни.

В квартире две спальни. Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

- В квартире выполнен дизайнерский ремонт в стиле барокко, с использованием исключительных материалов отделки, эксклюзивной мебели и премиальной техники. На полу — дубовый французский паркет, подоконники из мрамора, декор стен в прихожей — с гранитными вставками, - говорится в объявлении.

Отмечается, в пентхаусе вся мебель итальянского производства, люстры производства Германии. Квартира оборудована системой «Умный дом». С помощью нее можно управлять климатом, включая тепле полы, кондиционеры и конвекторы. Также система умеет закрывать и открывать шторы и видеть гостей по видеодомофону.

Площадь пентахуса составляет 153 квадратных метра. Фото: агентство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры»

Ранее в Екатеринбурге на продажу выставили квартиру в многоэтажном доме на берегу городского пруда. Цена элитного трехуровневого пентхауса с двумя террасами площадью 347 квадратных метров на 24 этаже составляет 45 миллионов рублей.