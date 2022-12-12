На Ямале резко снизилась аварийность на коммунальных сетях

В регионе активно обновляют коммунальную инфраструктуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2022 года на 30% снизилась аварийность на коммунальных сетях. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Всего за 11 месяцев этого года в регионе зафиксировано 723 случая поломок на коммунальной инфраструктуре, в 2021 году их было 1 122, а в 2020 году – в 1 179.

Летом 2022 года в ЯНАО проделана большая работа по подготовке региона к отопительному сезону, который сейчас в самом разгаре. За четыре месяца специалисты отремонтировали 220 котельных, 103 центральных тепловых пункта, 157 канализационных насосных станций, 2 тысячи трансформаторных подстанции, 27 канализационно-очистных сооружения и 97 водозаборов.

Ежегодно на ремонт коммунальных сетей Ямала тратят порядка 2,9 миллиарда рублей, куда входят федеральные, окружные средства, а также частные инвестиции.