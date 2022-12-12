Инкассатор похищал деньги суммами от 5 до 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить инкассатора, укравшего из банкоматов 97 тысяч рублей.

- Прокуратура Шалинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инкассатора, обслуживавшего банкоматы, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, инкассатор похищал деньги суммами от 5 до 25 тысяч рублей купюрами достоинством 1 и 5 тысяч рублей, которые не попали внутрь закрытых контейнеров, с января по июль 2022 года при замене кассет с наличными. Всего он похитил деньги из 10 банкоматов.

Когда инкассатора задержали, он объяснил, что ему нужны были деньги, чтобы заплатить за кредит и оплатить штраф, который ему выписали за то, что он сел пьяным за руль.

Уголовное дело направлено в Шалинский районный суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.