На одну медицинскую вакансию приходится 0,7 резюме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области усилился дефицит медиков и строителей. В целом в регионе наблюдается нехватка кадров. В октябре на вакантное место приходилось 3,7 активных резюме, а в ноябре – уже 3,5. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Острее всего дефицит в сферах «Добыча сырья» (всего 0,3 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (0,6), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,6), «Строительство, недвижимость» (0,7) и «Медицина, фармацевтика» (0,7).

- Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию приходится 5-6 резюме, - говорится в сообщении HeadHunter.

Кроме того, кадров не хватает в «Автомобильном бизнесе», «Производстве» и «Госслужбе, НКО» (по 1,2 резюме на вакансию). Хорошая ситуация наблюдается в сферах «Управление персоналом» (4 резюме на вакансию), «Административный персонал» (4,3) и «Юристы» (5,5).

Ранее, в феврале, сообщалось, что в Свердловской области наблюдается острая нехватка работников в медицинской сфере. На одну вакансию приходилось 0,9 резюме. При этом регион входит в топ-15 по уровню зарплат. Средняя зарплата медиков на Урале - 46 тысяч рублей.