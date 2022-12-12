Мэрия Екатеринбурга тратит на борьбу с граффити 2 миллиона рублей в год

Борьба с нелегальными граффити в Екатеринбурге ведется постоянно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из бюджета каждый год тратят больше двух миллионов рублей на уничтожение граффити и приведение уличной инфраструктуры в порядок. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Деньги идут не только на приведение фасадов зданий в надлежащий вид, но и на замену разбитых стекол, восстановление скамеек и остановочных комплексов, а также на очистку памятников.

Так, с начала 2022 года со стен зданий и других объектов убрано почти 7 тысяч нелегальных граффити и рекламных объявлений.