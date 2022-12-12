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НовостиОбщество12 декабря 2022 6:56

Высота снега в Свердловской области достигла 29 сантиметров

Ожидается, что выпадет еще около восьми
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
При этом на свердловских дорогах не зарегистрировано ограничений движения

При этом на свердловских дорогах не зарегистрировано ограничений движения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области высота снежного покрова местами достигал 29 сантиметров. Сейчас дороги в регионе расчищают 290 спецмашин, сообщает департамент информационной политики.

- Для ликвидации зимней скользкости уже израсходовано 158 тонн песка и 8800 тонн песко-соляной смеси. Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости, - говорится в сообщении.

При этом на свердловских дорогах не зарегистрировано ограничений движения. В минувшие выходные снег накрыл Шалинский городской округ, Алапаевское муниципальное образование, Нижний Тагил и Байкаловский городской округ. По прогнозу синоптиков, осадки будут выпадать до 13 декабря. Ожидается, что выпадет еще около восьми сантиметров снега.

Свердловчане могут сообщить о неубранных участках по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.