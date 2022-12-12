Высота снега в Свердловской области достигла 29 сантиметров

При этом на свердловских дорогах не зарегистрировано ограничений движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области высота снежного покрова местами достигал 29 сантиметров. Сейчас дороги в регионе расчищают 290 спецмашин, сообщает департамент информационной политики.

- Для ликвидации зимней скользкости уже израсходовано 158 тонн песка и 8800 тонн песко-соляной смеси. Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости, - говорится в сообщении.

При этом на свердловских дорогах не зарегистрировано ограничений движения. В минувшие выходные снег накрыл Шалинский городской округ, Алапаевское муниципальное образование, Нижний Тагил и Байкаловский городской округ. По прогнозу синоптиков, осадки будут выпадать до 13 декабря. Ожидается, что выпадет еще около восьми сантиметров снега.

Свердловчане могут сообщить о неубранных участках по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.