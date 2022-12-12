Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 5:57

В Екатеринбурге начнут производить оборудование для Центробанка

Речь идет о машинках для счета денег
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин

Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге запустят производство машинок для счета денег по заказу Центробанка. Речь идет о больших напольных аппаратах, рассказал сообщает глава «Гознака» Аркадий Трачук «Известиям».

- Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов наличности. По счастью, у нашей страны есть собственные машины, собственное оборудование, - заявил он.

Трачук отметил, что производство запустят в кратчайшие сроки.

Ранее из-за санкций и ухода с рынка ряда зарубежных компаний стоимость упаковки бумаги формата А4 в некоторых магазинах увеличилась в четыре раза. Однако эту проблему решил Туринский целлюлозно-бумажный завод. Он запустил целую линию по производству такой офсетной бумаги.