В Екатеринбурге начнут производить оборудование для Центробанка

Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге запустят производство машинок для счета денег по заказу Центробанка. Речь идет о больших напольных аппаратах, рассказал сообщает глава «Гознака» Аркадий Трачук «Известиям».

- Из России ушел ряд вендоров счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов наличности. По счастью, у нашей страны есть собственные машины, собственное оборудование, - заявил он.

Трачук отметил, что производство запустят в кратчайшие сроки.

Ранее из-за санкций и ухода с рынка ряда зарубежных компаний стоимость упаковки бумаги формата А4 в некоторых магазинах увеличилась в четыре раза. Однако эту проблему решил Туринский целлюлозно-бумажный завод. Он запустил целую линию по производству такой офсетной бумаги.