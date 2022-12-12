В Нижнем Тагиле женщина замуровала в квартире семью

Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле ночью, 11 декабря женщина замуровала семью в квартире дома № 6 на улице Гвардейской. Она залила входную дверь монтажной пеной.

- Проснувшись, неожиданно для себя мы узнали, что оказались замурованными в собственной же квартире. Кто это и почему она так поступила для нас до сих пор остается загадкой, - рассказала женщина группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». - Мы по жизни не конфликтные люди. Пришлось обратиться в полицию. Незнакомку ищут.

Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения. Женщина, живущая квартире, которую замуровали, просит откликнуться опознавших девушку.

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что разбираются в ситуации. При этом, отметив, что заявительница хорошо знакома сотрудникам отдела полиции №19 МУ МВД России «Нижнетагильское».

- Ранее она проживала по улице Землячки, где происходили частые бытовые конфликты с соседями, о чем она сама и другие жильцы сообщали в полицию. Видимо, по новому месту жительства вновь появились проблемы, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личность девушки, замуровавшей двери, для выяснения всех обстоятельств случившегося и принятия решения.