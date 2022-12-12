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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:35

В Свердловскую область придет аномальное похолодание до -31 градуса

Оно ожидается в ночь на 13 декабря
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
В областном центре в ближайшие дни температура воздуха не будет опускаться меньше -10 градусов

В областном центре в ближайшие дни температура воздуха не будет опускаться меньше -10 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области ожидается аномальное похолодание до -31 градуса. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Сильное похолодание ожидается в ночь на 13 декабря. При этом в областном центре в ближайшие дни температура воздуха не будет опускаться меньше -10 градусов.

12 декабря на севере Урала столбики термометра покажут до -28 градусов. В целом по области ночью будет около -13... -18 градусов. Днем температура поднимется до -10... -15 градусов. Кроме того, в регионе ожидаются снегопады и ветренная погода с порывами до 14–15 метров в секунду.

Ранее свердловское МЧС выпустило предупреждение о непогоде 12 декабря. Местами на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.