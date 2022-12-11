Движение трамваев на маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма ограничат до нового года

Пышминский трамвай будет ходить с серьезными ограничениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 по 31 декабря 2022 года ежедневно в будни на протяжении четырех часов будет полностью останавливаться движение трамваев по маршруту 333, который связывает Екатеринбург и Верхнюю Пышму.

С 10 до 14 часов на пути следования маршрута будет проводиться настройка контактной сети, чтобы исключить обрывы и в дальнейшем обеспечить нормальное курсирование трамваев на линии.

- Просим вас заранее планировать поездку и выбирать альтернативные способы передвижения. Кстати, это легко сделать в приложении «Екатеринбург транспорт», - сообщает в пресс-службе компании «Верхнепышминский трамвай».

Уточнить информацию о точном графике движения трамваев можно по телефону диспетчера 8 922 032 43 57.