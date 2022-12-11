Никита Поткин получил реальный срок

Никита Поткин год проведет в неволе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 24-летнему Никите Поткину, который в очередной раз сел за руль в состоянии наркотического опьянения, чем подверг опасности жизни участников дорожного движения.

Судили Поткина за то, что 16 апреля 2022 года в 21:55 он мчал на своем «Хендай Элантра» по улице Конюшенная в Екатеринбурге. В этот момент его остановили сотрудники ДПС, которые и выявили у мужчины наркотическое опьянение.

Никита попытался «уйти в сторону», сказал, что его угостили сигаретой, в которую ему подмешали наркотик. Но такие уловки эффекта не дали. Было ясно – молодой человек находится в сильном наркотическом опьянении.

В итоге Поткин получил год реального срока, который он проведет в колонии-поселении. Реальный срок мужчина получил, потому что в 2018 году уже получил судимость по этой же статье 264.1 УК РФ, и тогда отработал 300 часов. Но выводов для себя наркоман не сделал, и снова попался. По данным прокуратуры Свердловской области, приговор пока не вступил в законную силу.

Также ранее Октябрьский районный суд привлекал Поткина к уголовной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование.